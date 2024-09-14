نداء استغاثة لإنقاذ مليوني نازح في غزة قبل الشتاء

أطلق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة نداء استغاثة إنساني عاجل لإنقاذ مليوني نازح في القطاع قبل حلول فصل الشتاء واهتراء خيام النازحين، محذرا من كارثة إنسانية حقيقية على النازحين.

وأشار المكتب الإعلامي إلى وجود 543 مركزا للإيواء والنزوح في قطاع غزة، نتيجة ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة التهجير القسري، مؤكدا أن أعداد النازحين لا تزال في تدفق وازدياد يوماً بعد يوم، حيث بلغ عدد النازحين بشكل عام من 1.9 إلى 2 مليون نازح في مختلف محافظات القطاع.

وأوضح المكتب الإعلامي أن 100 ألف خيمة من خيام النازحين من أصل 135 ألف أصبحت غير صالحة للاستخدام بسبب الاهتراء.

وأشار إلى أن تلك الخيام مصنوعة من الخشب والنايلون والقماش، واهترأت مع حرارة الشمس ومع ظروف المناخ في غزة، وخرجت عن الخدمة بشكل كامل، خاصة بعد مرور 11 شهراً متواصلاً من النزوح والظروف غير الإنسانية المرافقة له.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي أن الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال 250 ألف خيمة إلى قطاع غزة في ظل هذا الواقع المرير، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن هذه الظروف الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وناشد الدول العربية والإسلامية ومجلس التعاون الخليجي لإدخال المساعدات والخيام لـ2 مليون نازح.