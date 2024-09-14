ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين بزعم قدرتهما على العلاج الروحانى

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ألقت مباحث الآداب، القبض على شخصين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نصب شخصين - مقيمين بمحافظة القاهرة- على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرتهما على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى"، الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال بكل أشكالها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.