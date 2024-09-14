رئيس وزراء بريطانيا يؤكد الحاجة المُلحة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على الحاجة المُلحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح السبت، إن بلاده ستعمق تعاونها مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

Through the strength of the UK-US relationship, we will deepen co-operation on shared global challenges.



Our ongoing support for Ukraine is unequivocal.



The need for a ceasefire deal in the Middle East is urgent. pic.twitter.com/AqdQb2aPos — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 14, 2024

وأمس الجمعة، وصل رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، إلى الولايات المتحدة لعقد محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول حل النزاعات في أوكرانيا وغزة.

وناقش بايدن وستارمر، خلال اجتماع في المكتب البيضاوي، التحديات الاستراتيجية بما في ذلك أوكرانيا والشرق الأوسط، إضافة إلى التعاون الأمريكي- البريطاني في مجالات الطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة، والفرص المتاحة لتعميق العلاقات الاقتصادية القوية بين لندن وواشنطن.