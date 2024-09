رئيس وزراء بريطانيا يؤكد الحاجة المُلحة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على الحاجة المُلحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح السبت، إن بلاده ستعمق تعاونها مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

Through the strength of the UK-US relationship, we will deepen co-operation on shared global challenges.



Our ongoing support for Ukraine is unequivocal.



The need for a ceasefire deal in the Middle East is urgent. pic.twitter.com/AqdQb2aPos