وزيرة التضامن: التعليم المبكر يعد استثمارا استراتيجيا في رأس المال البشري

وزيرة التضامن ومحافظ الشرقية يفتتحان منطقة رياض الأطفال بمدرسة السيدة عائشة بالعاشر من رمضان

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، منطقة رياض الأطفال بمدرسة السيدة عائشة للتعليم الأساسي بمدينة العاشر من رمضان.

وجاء افتتاح المنطقة الجديدة بجهود جمعية تكاتف للتنمية، وبإهداء من المهندس روبير حصني مؤسس شركة حصني للمنسوجات؛ استجابة لاحتياجات المدرسة، وفي إطار مبادرة "تكاتف لإتاحة تعليم عالي الجودة لمرحلة الطفولة المبكرة".

وتُعد هذه المنطقة أول مشروع لرياض الأطفال تستحدثه الجمعية بمدينة العاشر من رمضان.

وتفقدت وزيرة التضامن ومحافظ الشرقية، أروقة القسم الجديد الذي يضم 4 قاعات وفناءً خاصًا بالأطفال، واطلعا على الخدمات المقدمة والتي تشمل ورش عمل لتنمية مهارات المشرفات، إلى جانب برامج توعوية للأطفال وأولياء الأمور، بما يضمن استدامة عملية التطوير.

وأكدت وزيرة التضامن، أن المشروع يمثل نموذجًا رائدًا في التكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشددة على أن إنشاء منطقة رياض الأطفال لا يقتصر على تجهيز المباني والقاعات، بل يعكس رؤية وطنية تستهدف الاستثمار في الطفولة المبكرة باعتبارها حجر الأساس لبناء شخصية متوازنة ومؤهلة لخدمة المجتمع.

وقدمت الوزيرة، الشكر لجمعية تكاتف على جهودها في تطوير المدارس، ولعائلة المهندس روبير حصني على مساهمتها التي تجسد إيمان القطاع الخاص بمسئوليته المجتمعية وحرصه على الاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة.

وشددت الوزيرة، على أن التعليم المبكر يُعد استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري وركيزة أساسية ضمن منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة، موضحة أن الوزارة تربط بين برامج الدعم النقدي المشروط والتعليم والصحة بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأطفال.

ولفتت إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا مشروع الحصر الوطني الشامل للحضانات؛ بهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية تشمل المرخصة وغير المرخصة، بما يتيح وضع سياسات عملية لتطوير القطاع، وتيسير إجراءات الترخيص وزيادة عدد الحضانات وتحسين خدماتها.