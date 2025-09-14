محافظ الغربية: معارض أهلا مدارس تغطي جميع المراكز لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أناب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، لافتتاح معرض “أهلاً مدارس” بقرية سبرباي التابعة لمركز طنطا، وذلك ضمن سلسلة المعارض التي تتوالى إقامتها بجميع مدن ومراكز المحافظة لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الأساسية بأسعار مناسبة، في إطار حرص محافظة الغربية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد محافظ الغربية أن إقامة هذه المعارض يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على دعم المواطن المصري في مختلف المناسبات، مشددًا على أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بضمان توافر المستلزمات بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات، بهدف رفع الأعباء عن الأسر البسيطة والمتوسطة.

وأوضح المحافظ أن افتتاحات معارض “أهلاً مدارس” ستتواصل تباعًا في جميع المراكز والمدن لتغطية القرى والنجوع والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس التزام المحافظة بوضع احتياجات المواطن في صدارة الأولويات والعمل بشكل مستمر لتلبية متطلباته.

وأضاف اللواء أشرف الجندي أن الأجهزة التنفيذية تتابع بشكل دوري كافة المعارض لضمان الالتزام بالأسعار المخفضة وجودة السلع المعروضة، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على توفير بيئة مناسبة للتسوق تتيح للأسر الحصول على كافة احتياجاتها المدرسية من مكان واحد وبأسعار في متناول الجميع.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تعمل بروح الفريق الواحد لدعم المواطن، وأن معارض “أهلاً مدارس” تجسد هذا التوجه عبر تقديم خدمة مباشرة تسهم في رفع العبء عن الأسرة المصرية وتدعم حق أبنائنا الطلاب في بداية عام دراسي ميسر ومستقر.