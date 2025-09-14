أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن عقد اجتماعه الـ 79 غدا الإثنين في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، حيث سيتناول الاجتماع جملة من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

وسيطلع المجلس على الطلبات المقدمة من الاتحادات العربية الأعضاء لاستضافة مسابقات الاتحاد، حيث سيتم توقيع اتفاقيات الاستضافة على هامش اجتماعات الجمعية العمومية.

وكان مجلس الاتحاد العربي قد اعتمد روزنامة مسابقات الأندية والمنتخبات لمواسم 2026 ، 2027 ، 2028 ، 2029، في اجتماعه المنعقد أواخر مايو الماضي.