الأحد 14 سبتمبر 2025 11:46 ص القاهرة
برسالة حاسمة.. نوير يحسم إمكانية مشاركته في كأس العالم 2026

 د ب أ
نشر في: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 11:36 ص | آخر تحديث: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 11:36 ص

استبعد مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، مجددا إمكانية عودته إلى المنتخب الألماني.

صرح نوير عبر قناة سكاي عقب فوز فريقه 5 / صفر على هامبورج في الدوري، مساء السبت "في الحقيقة، قررت التوقف عن اللعب للمنتخب".

وأضاف اللاعب الفائز بكأس العالم 2014 "نعم.. أنا متمسك بهذا القرار".

وكان توماس كروث، مستشار نوير، لمح مؤخرا لإمكانية عودة الحارس المخضرم إلى صفوف منتخب بلاده.

قال كروث لصحيفة (فرانكفورتر روندشاو) الألمانية "نوير بحالة بدنية ممتازة، ويقدم أداء رائعا، وإذا رأى يوليان ناجلسمان مدرب المنتخب أن هناك مشكلة في حراسة المرمى، وقرر استدعاؤه، فإن نوير لن يمانع".

ورد نوير على تصريحات مستشاره "لم نتحدث عن ذلك".

من جانبه، أبدى لوثار ماتيوس، محلل قناة سكاي، عن دهشته من تصريح حارس مرمى بايرن ميونخ.

قال ماتيوس "إنه واضح تماما، رغم أنها كانت ستكون فرصة ثمينة لإثبات نفسه في محفل عالمي جديد".

أنهى نوير /39 عاما/ مسيرته الدولية بانتهاء مشوار منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024 التي استضافها على أراضيه.

وصرح نوير قبل أيام قليلة أن عودته لصفوف منتخب ألمانيا يبقى خيارا مستبعدا.

 

 


