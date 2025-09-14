وزير الزراعة يفتتح الدورة الـ37 لمعرض صحارى الدولي: لدينا بنية تحتية قوية للاستثمار الزراعي

• وزيرة التعاون الدولي: القطاع الزراعي في مصر يساهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي.. ويدعم الميزان التجاري بـ 5 مليارات دولار سنويا

افتتح وزير الزراعة، أمس، معرض ومؤتمر صحارى الدولي في دورته الـ 37 بمشاركة دولية واسعة، مؤكدا أن المعرض يعتبر الحدث الأبرز في قطاع الزراعة بمصر والشرق الأوسط، بمشاركة لأكثر من 350 شركة عارضة، تمثل أكثر من 450 علامة تجارية من 10 دول مختلفة.

وردا على سؤال الشروق، حول آليات زيادة الاستثمارات الزراعية، أكد الوزير أن الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية عملت على بناء بنية تحتية قوية، شملت الطرق ومحطات الكهرباء والتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي، مما أدى إلى مناخ استثماري واعد في مصر.

ولفت الوزير إلى أن الاستثمار الزراعي هو استثمار طويل المدى، وأن مصر حققت مليارات الدولارات من خلال البنية التحتية والاستثمارات التي أدت إلى تصدير منتجات زراعية وغذائية بنحو 10.7 مليار دولار العام الماضي. وأفاد بأن الوزارة تستهدف زيادة تلك الصادرات إلى 12 مليار دولار العام الجاري.

من جهتها، قالت وزيرة التعاون الدولي والتخطيط، رانيا المشاط، إن القطاع الزراعي في مصر يساهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم الميزان التجاري بحصيلة سنوية تقارب 5 مليارات دولار.

وأضافت الوزيرة. خلال كلمة مسجلة بمؤتمر ومعرض صحارى الدولي، أن القطاع الزراعي يوفر فرص عمل لنحو 6 ملايين عامل، ما يمثل 19% من إجمالي عدد المشتغلين بالمناطق الريفية، ويسهم في خفض معدلات الفقر والحد من التوقفات.

ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي تستهدف تحقيق استثمارات كلية لقطاعي الزراعة والري تبلغ 145 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2025/2026، منها 12% استثمارات عامة بقيمة 17.5 مليار جنيه.