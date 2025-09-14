قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» في غزة، إن سكان مدينة غزة يعيشون لحظات مأساوية وصعبة، حيث يواجهون خياراً مريراً بين الموت تحت القصف الإسرائيلي المتواصل أو النزوح القسري إلى الجنوب، في ظروف إنسانية بالغة القسوة.

ونوه خلال تغطية حية، اليوم الأحد، أن موجات النزوح مستمرة منذ أيام، حيث تتجه العائلات سيراً على الأقدام عبر الطريق الساحلي نحو المناطق الوسطى والجنوبية، لا سيما منطقة المواصي وخان يونس، والتي باتت مكتظة إلى حد «الانفجار السكاني».

وأكد جبر أن القصف الإسرائيلي لم يتوقف عن استهداف البنية التحتية والمنازل والمنشآت المدنية في شمال مدينة غزة، مشيراً إلى أن الاحتلال يستخدم سياسة «الإزاحة النارية» لدفع السكان قسراً نحو الجنوب.

ولفت إلى أن منازل وأبراجاً سكنية بأكملها دُمرت بالكامل، كان آخرها برج الكوثر الذي يضم أكثر من 40 شقة، مما أدى إلى تشريد جميع سكانه، فضلاً عن العائلات التي كانت تقيم في خيام مجاورة له.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن ما يحدث اليوم تكرر بالأمس وقبله، في مشهد مأساوي يتصاعد يومياً مع تزايد القصف وشح الملاجئ وغياب أي أفق للحماية أو الإيواء.

وذكر أنه «على الرغم من ضغط النزوح الهائل، إلا أن هناك آلاف الفلسطينيين لا يزالون يصرّون على البقاء في مدينة غزة، لعدم وجود مأوى بديل أو لأنهم لا يريدون مغادرة منازلهم تحت التهديد».

ونوه أن «هذا النزوح القسري يضيف فصلاً جديداً إلى المعاناة الإنسانية التي يعيشها الغزيون تحت نيران الحرب المستمرة».