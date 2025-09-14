تعليم الوادى الجديد: بدء تدريب معلمي التعليم الفني على التعامل مع طلاب الدمج التعليمي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى لمعلمي التعليم الفني على كيفية التعامل مع طلاب الدمج التعليمي.

وأوضح أنه يجرى تنفيذ البرنامج فى جميع الإدارات التعليمية من خلال قاعات مجهزة تتضمن قاعة مدرسة المروة التجارية بالخارجة، قاعة التدريب بمدرسة الخارجة الصناعية، مدرسة موط التجارية، مدرسة موط الصناعية للبنات، مدرسة الفرافرة الصناعية.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى صقل مهارات المعلمين في التعامل مع طلاب الدمج والعمل على توفير بيئة تعليمية محفزة لهم ومعرفة احتياجاتهم، إلى جانب حقهم في بيئة تعليمية داعمة أمامهم.