المئات من المهاجرين يواجهون ظروفا صعبة في جزيرة كريت

أفادت شبكة "إي آر تي" اليونانية، اليوم الأحد، بأن قوات خفر السواحل اليوناني نقلت نحو 800 مهاجر إلى جزيرة كريت والجزيرة الصغيرة جافدوس، الواقعة على بعد نحو 20 ميلا بحريا (37 كيلومترا) إلى الجنوب، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

زتم إلقاء القبض عليهم بعدما يبدو أنهم انطلقوا من ميناء طبرق الليبي على متن قوارب صيد، ووفقا لتقرير شبكة (إي آر تي).

وذكرت قوات خفر السواحل أن الغالبية هم شباب يقولون إنهم من دول شمال أفريقيا.

ويواجه المخيم المؤقت في الجزيرة في اجيا بالقرب من مدينة خانيا ازدحاما شديدا وأحوالا غير مقبولة، حسبما قالت السلطات المحلية. ويشار إلى أن المخيم كان مخصصا في البداية للإقامة لفترات قصيرة.

وأفادت شبكة "إي آر تي" بأن عدد المهاجرين في كريت يبلغ نحو 1000مهاجر.

ومن بين المشاكل الشائعة عدم كفاية خدمات الصرف الصحي والافتقار لمكيفات الهواء ووجود المراتب على الأرض وانتشار الأمراض الجلدية، حسبما قالت نقابة خفر السواحل. ويتردد أن التوترات بين المهاجرين مرتفعة.

وحذر أفراد الشرطة من أن الوضع " خارج عن السيطرة" وأن العاملين يواجهون ضغطا، حيث يوجد فرد فقط من الشرطة لكل 100 شخص.

وحسب تقارير إعلامية يونانية، تخطط الحكومة لنقل مئات المهاجرين من جزيرة كريت إلى البر الرئيسي غدا الاثنين.