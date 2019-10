ترامب: لدينا قوة اقتصادية كبيرة يمكن استخدامها لخدمة السلام العالمي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أمريكا حققت قوة اقتصادية كبرى لم يسبق لها مثيل، مشيرا إلى أن تلك القوة يتم استخدامها لخدمة السلام العالمي.

وغرد ترامب أمس على حسابه الرسمي "تويتر" مضيفا: "لقد أصبحنا قوة اقتصادية أكبر بكثير من أي وقت مضى، ونحن نستخدم هذه القوة من أجل السلام العالمي".

We have become a far greater Economic Power than ever before, and we are using that power for WORLD PEACE!