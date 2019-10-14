نقابة المضيفين تدعو إلى إضراب في لوفتهانزا بمطاري فرانكفورت وميونخ

دعت نقابة المضيفين الجويين في ألمانيا (أوفو) إلى تنظيم إضراب لدى في شركة لوفتهانزا للطيران في مطاري فرانكفورت وميونخ يوم الأحد المقبل.

ومن المنتظر أن يستمر الإضراب لمدة خمس ساعات في الفترة بين السادسة صباحا حتى الحادية عشرة قبل الظهر.

من جانبها، اعتبرت لوفتهانزا الإضراب التحذيري مخالفا للقانون، وجاء في بيان للشركة القول:" هدفنا واضح وهو الحفاظ على برنامج رحلاتنا بالكامل في العشرين من أكتوبر الجاري".

وأضافت الشركة أنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذا الإضراب.

من جانبه، قال دانيل فلور، نائب رئيس نقابة (أوفو) في رسالة مصورة عبر الإنترنت إن من الممكن تنظيم إضرابات في مطارات أخرى تعمل بها لوفتهانزا في ألمانيا.

وأضاف أنه تم إعداد قائمة مطالب خاصة بالأجور لشركات يورووينجز وسيتيلاين وصان إكسبريس، واتهم لوفتهانزا بقيادة صراع على السلطة داخل نقابات القطاعات، مشيرا إلى ان شيئا كهذا حدث داخل نقابة الطيارين.

وتابع فلور أن لوفتهانزا أخطرت "أوفو" أنه لم يتم إعداد جدول رحلات طوارئ للعملاء "ويبدو أن الشركة تتكهن بأنها ستجد عددا كافيا من رافضي الإضراب الذين لديهم استعداد للتنازل عن حقهم في الإضراب، وثمة مخاطرة في إلغاء رحلات قبل وقت قصير من موعدها المحدد في حال خابت هذه التكهنات، وسيكون هذا بالنسبة للعملاء عملا غير مسؤول تماما".