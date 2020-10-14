تزايد الإصابات بشكل غير مسبوق في العراق وتونس والأردن ومخاوف من موجة ثانية في دول عربية

شهدت دول عربية في الأيام الماضية تزايدا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بمعدلات مرتفعة، وجاء العراق في صدارة الدول العربية، فقد سجلت السلطات إصابة ثلاثة آلاف و921 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 409,358.

كما سجلت السلطات الصحية في العراق وفاة 58 شخصا ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 9970 حالة.

وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من التراخي في مكافحة تفشي فيروس كورونا، كاشفة عن وصول الإصابات بـ كوفيد-19 حول العالم إلى نحو 38 مليونا و81 ألف حالة سقط منهم نحو مليون و86 ألف معظمهم في أوروبا والأمريكتين.

وتواصل خمس نقابات طبية وصحية عراقية إضرابا عن العمل بدأته يوم الأحد في جميع المحافظات. وهدد المضربون باستمرار التصعيد في حال عدم تلبية مطالبهم التي من بينها إقالة وزير الصحة، وتحسين الرواتب والبدلات.

وكشفت السلطات العراقية عن أنها ستتسلم بنهاية العام الحالي 10 ملايين جرعة كدفعة أولى من لقاحين أحدهما بريطاني والآخر صيني لفيروس كورونا.

وتشهد تونس تزايدا غير مسبوق في أعداد الإصابات بفيروس كورونا؛ مسجلة نحو ثلاثة آلاف حالة في اليوم الواحد، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس منها الحجر الصحي وحظر التجول.

وتُصدر لجنة مجابهة كورونا في تونس بروتوكولا لمراسم دفن المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا. ويحتوي البروتوكول على إجراءات جديدة تستند إلى مراعاة الجوانب الإنسانية في عملية دفن الضحايا، وإمكانية إشراك ذوي المتوفين في إجراءات عملية الدفن شريطة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وسجل الأردن اليوم الثلاثاء 18 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا و2047 إصابة، في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء.

ووصل إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة الهاشمية حتى الآن 28127.

وأعلنت الحكومة الأردنية استمرار تطبيق فرض حظر التجول الشامل في جميع محافظات المملكة ليومي الجمعة والسبت المقبلين، في ظل استمرار تسجيل إصابات بمستويات مرتفعة.

ونفى الناطق باسم الحكومة الأردنية نية السلطات اتخاذ قرار بحظر التجول الشامل مدة 30 يوما، مؤكدا أن الحكومة لم تدرس هذا الخيار.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 19 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جرّاء الإصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 5087، كما سجلت السلطات 474 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 340,89.

وسجلت مصر 132 إصابة جديدة بالفيروس بالإضافة إلى 10 وفيات في آخر 24 ساعة. وقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 104,648، توفي منهم نحو 6062 حتى يوم الاثنين.

واستبعدت وزيرة الصحة العودة إلى الإغلاق الكامل أو الجزئي، وقالت إن 56 في المئة من وفيات كورونا في مصر كان أصحابها مصابين بأمراض مزمنة.

وقالت وزيرة الصحة اليوم الثلاثاء إن الدولة مستعدة لأي موجة ثانية من فيروس كورونا بعد نجاحها في مواجهة الموجة الأولى.

وفي الكويت سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء ثماني وفيات ليصل إجمالي الوفيات المسجلة 672 وفاة، كما سجلت الوزارة 844 إصابة جديدة بـكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 112737.

وفي الإمارات سجلت السلطات حالتَي وفاة جديدتين، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات جرّاء الإصابة بـكورونا إلى 448، كما سجلت 1315 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، في أعلى معدل يومي منذ رصد الوباء في البلاد، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 108 آلاف و608 أشخاص.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض 12 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 656، وتسجيل 1164 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 44,985 .

وفي الأراضي الفلسطينية، سجلت السلطات الصحية أربع وفيات جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة ليبلغ إجمالي الوفيات جرّاء الإصابة بـكورونا 459، وتسجيل 516 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات إلى 56,467.

وسجلت وزارة الصحة في قطر 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين 2,812.

وسجلت سلطنة عمان 213 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا 107 آلاف سقط منهم 1053.

وفي إسرائيل، سجلت السلطات 3097 إصابة جديدة بـكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 295037. وتنظر الحكومة الإسرائيلية تخفيف تدابير الإغلاق، من إعادة فتح رياض الأطفال وأماكن التنزه العامة.