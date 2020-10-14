وزير الخارجية الفرنسي يبحث في الجزائر الأزمة في ليبيا

يزور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، يومي الخميس والجمعة، الجزائر بدعوة من وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، يبحث خلالها ملفات التعاون الثنائي وقضايا دولية أهمها الأزمة الليبية والوضع في منطقة الساحل.

وقال بيان للخارجية الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء، إن لودريان، سيلتقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس الوزراء عبد العزيز جراد.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة ستسمح بتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في الصحراء الغربية وملف مالي والوضع في منطقة الساحل وكذلك الأزمة في ليبيا التي ستكون تسويتها في صلب المحادثات بين الطرفين.