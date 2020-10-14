وزير الآثار: قاعة العرض المؤقت بالمتحف الكبير تكشف تاريخ 4 حرف على مر العصور

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه تم افتتاح قاعة العرض المؤقت بمتحف الحضارة في فبراير 2017، بحضور المدير العام السابق لليونسكو و12 وزيرًا من الحكومة وعدد كبير من السفراء.

وأضاف «العناني» في تصريحات خاصة لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أن القاعة تعرض تاريخ أربع حرف على مر العصور، وهم: الفخار، الخشب، النسيج، والمجوهرات.

وتوجه بالشكر لأصحاب فكرة مشروع متحف الحضارة، معقبًا: «مشروع رائع، يعتبر رساله مهمة للمصريين والسائحين لمعرفة عظمة مصر وتاريخها».

وأكد وزير السياحة والآثار، أن متحفي الحضارة والكبير سيحدثان نقلة سياحية ضخمة للقاهرة ولمصر.