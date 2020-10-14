الصين: تصريحات رئيس وزراء كندا مستفزة

وجهت الصين انتقادات لاذعة لكندا، بعدما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده ستواجه "دبلوماسية بكين القسرية"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.



وألقى الانتقاد، الذي جاء التعبير عنه في مؤتمر صحفي يومي بوزارة الخارجية الصيني، بظلاله على الذكرى الخمسين لتأسيس للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي أرساها الراحل بيير إليوت ترودو، والد رئيس الوزراء الكندي.



وقال المتحدث تشاو لي جيان للصحفيين اليوم الأربعاء: "نأسف بشدة، ونعارض الخلط المتعمد الذي يمارسه الجانب الكندي بين الصواب والخطأ، وصدر عنه مرة ​​أخرى تصريحات مغلوطة، وقد قدمنا ​​احتجاجات شديدة".



وذكر ترودو أمس في أوتاوا أن كندا ستعمل مع حلفائها من أجل توجيه الحكومة الصينية بعيدا عن المسار العدواني الذي تنتهجه تحت قيادة الرئيس شي جين بينج في الشئون الخارجية.



وتوترت العلاقات بين البلدين بعد إلقاء القبض على مسئولة تنفيذية كبيرة من شركة هواوي الصينية العملاقة في عام 2018 بفانكوفر، بعد طلب تسليم من الولايات المتحدة.