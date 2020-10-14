احتجاجات في تايلاند للمطالبة بمزيد من الديمقراطية وإصلاح النظام الملكي

تجمع المئات من المحتجين المناهضين للحكومة في العاصمة التايلاندية، في تكثيف لحركة استمرت منذ ثلاثة أشهر للمطالبة بمزيد من الديمقراطية والحد من سلطات النظام الملكي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان للمجموعة التي يقودها طلاب في الغالب القول إنها غيرت وقت الاحتجاج إلى وقت مبكر اليوم الأربعاء لتجنب الاشتباكات مع الجماعات الموالية للحكومة والملكية، والتي تخطط أيضا لعدة تجمعات في بانكوك في وقت لاحق من اليوم.

ويخطط المحتجون المناهضون للحكومة للتوجه إلى مكتب رئيس الوزراء ومحاصرة المجمع في وقت لاحق اليوم.

ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا وإعادة صياغة الدستور الذي تمت صياغته بعد انقلاب عام 2014 الذي قاده وساعده على البقاء بعد الانتخابات التي جرت العام الماضي.

كما يطالبون بفرض قيود على بعض السلطات الملكية، مثل منع الملك من تأييد أي انقلابات وإلغاء القوانين التقييدية التي تجرم الإساءة للملك ماها فاجيرالونجكورن وكبار أفراد العائلة المالكة.