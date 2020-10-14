الأردن: توقيف مصور وناشر فيديو الفتى ضحية الاعتداء في الزرقاء

أعلنت الأردن عن توقيف مصور وناشر فيديو الفتى الذي تعرض للاعتداء في الزرقاء، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

وهزت جريمة بشعة في محافظة الزرقاء الرأي العام في الأردن، حيث أقدمت مجموعة من الأشخاص على بتر ساعدي فتى يبلغ من العمر 16 عاما وفقأ عينيه.

وتابع الملك عبدالله الثاني تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها مديرية الأمن العام، وقادت إلى القبض على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة.

وأكد العاهل الأردني على ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع، لافتا إلى أهمية أن ينعم المواطنون بالأمن والاستقرار.