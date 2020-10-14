لافروف: موسكو تعارض الموقف التركي من أزمة ناجورنو كاراباخ

شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على ضرورة عقد لقاءات فورا بين أرمينيا وأذربيجان على مستوى العسكريين؛ بغية وضع آليات للتأكد من سريان الهدنة في منطقة قره باغ، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، صباح الأربعاء.

وقال لافروف، إن موسكو تعارض الموقف التركي من أزمة ناجورنو كاراباخ، مشيرًا إلى أن أنقرة عليها الكشف بشفافية عن حقيقة دورها في تغذية النزاع، وذلك حسبما أوردته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، صباح الأربعاء.

وشهدت المواجهة المسلحة بين باكو ويريفان حول إقليم قره باغ تصعيدا خطيرا اليوم الأربعاء، بعدما قصفت قوات أذربيجانية معدات عسكرية أرمنية داخل أراضي أرمينيا في ضربة وصفتها بالاستباقية.

وتأتي هذه التطورات رغم الهدنة الإنسانية التي تم الإعلان عنها نتيجة اجتماع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في موسكو، يوم السبت الماضي.