تعرف على أسعار العملات نهاية تعاملات اليوم

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تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري عند 15.63 جنيه للشراء مقابل 15.73 جنيه للبيع، بينما تراجع اليورو بنحو 4 قروش ليسجل 18.49 جنيه للشراء و18.51 جنيه للبيع، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني ليسجل 20.37 جنيه للشراء مقابل 20.49 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وارتفع الدينار الكويتي ليسجل نحو 51.10 جنيه للشراء و51.48 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو نحو 18.34 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 20.13 جنيه للشراء و20.45 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الريال السعودي عند 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 48.74 جنيه للشراء و51.51 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند 15.65جنيه للشراء و15.75جنيه للبيع، بينما سجل اليورو نحو 18.34 جنيه للشراء و18.51 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 20.13 جنيه للشراء و20.45 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودى عند 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، كما استقر الدينار الكويتي عند 48.74 جنيه للشراء و51.51 جنيه للبيع.