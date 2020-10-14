جعجع: لن نسمي الحريري ولا أي شخصية غدا لرئاسة الحكومة اللبنانية

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اليوم الأربعاء، أن تكتل "الجمهورية القوية" لن يسمي سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، في الاستشارات غدا الخميس على الرغم من الصداقة، ولا أي شخصية لرئاسة الحكومة.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن جعجع قوله، بعد اجتماع لتكتل "الجمهورية القوية"، إن "الحريري طبعا صديق لأسباب تاريخية وموضوعية، وليست طعنة بالظهر عدم تسميته لرئاسة الحكومة فنحن نمتلك الحرية الكاملة بتسمية من نراه مناسبا".

وأضاف: "نحن مع المبادرة الفرنسية، ولبنان بأمس الحاجة لحكومة إنقاذ وحكومة مهمة محددة، والشعب لا يريد أحدا من السياسيين، ولكل هذه الاعتبارات نحن متمسكون بموقفنا بحكومة إنقاذية".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون حدد غدا الخميس، موعدا لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن الحريري يوم الخميس الماضي أنه مرشح محتمل لرئاسة حكومة جديدة لوقف الانهيار الاقتصادي في لبنان.