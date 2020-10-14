شرطة تشيلي تكثف إجراءاتها الأمنية قبيل ذكرى جمعة الاحتجاجات الكبيرة

كثفت شرطة تشيلي إجراءاتها الأمنية قبيل الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الكبرى ضد حكومة البلاد المحافظة والتي راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا.

وذكرت صحيفة "إل ميركوريو" الثلاثاء نقلا عن جنرال الشرطة ريكاردو ياينز أن المسؤولين يتعزمون نشر نحو 40 ألف شرطي يوم الجمعة للحفاظ على السلام.

وكانت تشيلي قد شهدت أياما من الاحتجاجات العنيفة التي بدأت في تشرين أول/أكتوبر الماضي وشلت العاصمة سانتياجو.

وتفجرت الاحتجاجات بسبب اعتزام السلطات زيادة تعريفة المواصلات العامة.

كما طالب المتظاهرون الذين خرجوا إلى الشوارع في تشرين أول/أكتوبر وتشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي بوصول أفضل للرعاية الصحية والتعليم والابتعاد عن النظام الاقتصادي الليبرالي الجديد. وقتل أكثر من 30 شخصا في الاحتجاجات.

وواجهت الشرطة التشيلية انتقادات بسبب سلوكها "الوحشي" في كثير من الأحيان. وبحسب المعهد الوطني لحقوق الإنسان ، أصيب 460 متظاهرا بإصابات في العين أثناء الاحتجاجات لأن الشرطة "أطلقت الرصاص المطاطي على الوجوه على ما يبدو بطريقة مستهدفة".

وتجددت المظاهرات مؤخرا. وفي 25 تشرين أول/أكتوبر سيصوت الناخبون في تشيلي على ما إذا كانوا يريدون دستورا جديدا، وكان ذلك أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين العام الماضي.

ويعود تاريخ النص الحالي للدستور لعام 1980 إلى ديكتاتورية الجنرال أوجوستو بينوشيه.