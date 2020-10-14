 توقيع عقد رعاية «بنية كابيتال» لمعرض «كايرو إي سي تي» في دورته الجديدة 2020 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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توقيع عقد رعاية «بنية كابيتال» لمعرض «كايرو إي سي تي» في دورته الجديدة 2020

أحمد عواد
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 10:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 10:21 ص

وقع أسامة كمال رئيس شركة "تريد فيرز"، المنظمة لمعرض "كايرو أي سي تي" والمهندس أحمد مكي رئيس مجلس إدارة شركة "بنية كابيتال" اليوم، عقد رعاية المعرض في دورته الجديدة خلال نوفمبر المقبل.

وأكد كمال، خلال المؤتمر الصحفي، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعاية وحضور الدورة الرابعة والعشرين لمعرض القاهره الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو أي سي تي" والتي ستعقد خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر المقبل.

وقال أسامة كمال، إن دعم ورعاية الرئيس السيسي للمعرض للعام السادس على التوالي حقق دفعة كبيرة للمعرض وأدى إلى نقلة نوعية في تاريخ المعرض الذي يعد الأكبر والأعرق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار أسامة كمال إلى حضور القوات المسلحة بشكل كبير وفاعل إلى جانب وزارات النقل والعدل وغيرها، مؤكدا أن المعرض يتحدى كورونا هذا العام.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد مكي سعادته برعاية الدورة الجديدة لمعرض "كايرو أي سي تي" 2020، مشيرا إلى مشاركة فايبر لأول مرة في المعرض عام 2018،وكانت بداية قوية لما في السوق المصري.

 


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