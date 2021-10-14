الكنيسة الأرثوذكسية: الصلاة على أسقف المحلة غدًا الجمعة بالكاتدرائية

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، إن الصلاة على جثمان الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، ستكون الثانية عشر من ظهر الجمعة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ونعى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، أسقف المحلة، مؤكدًا أنه ترك وراءه رصيدًا زاخرًا من الخدمة،والعمل الرعوي الأمين، وتمتع بقلب نقي وبساطة في كافة معاملاته، فربح بهما محبة الجميع، وجذبت كلماته قلوب أبنائه فكان لها تأثير واضح في نفوس كثيرين.

وتوفى أمس، أسقف المحلة الأنبا كاراس، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر بلغ 63 سنة بعد أن قضى في حياة الرهبنة 38 سنة منها 8 سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى.

وكان قد أعلنت مطرانية المحلة الكبرى وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، أن أسقفها الأنبا كاراس أصيب بفيروس كورونا، وذلك في 9 سبتمبر الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، وفاة مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو الأنبا هدرا، بعد صراع قصير مع المرض، حسب بيان صحفي، في 27 سبتمبر الماضي.

وهو كان قد أصيب بكورونا أيضًا.