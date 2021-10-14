انطلاق مناورات بحرية روسية-صينية مشتركة في بحر اليابان

أعلن المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الخميس، بدء البحريتين الروسية والصينية مناورات بحرية ثنائية في بحر اليابان لعام 2021.

وقال المكتب الصحفي - في بيان، نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن "المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة لعام 2021 تجري في بحر اليابان في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر".

وأضاف أن سفينة "الأدميرال بانتيليف" ستمثل البحرية الروسية في التدريبات، وهي سفينة حربية كبيرة مضادة للغواصات و"بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينشابوف" و"جرومكي" وهما كاسحات ألغام من النوع الساحلي وغواصة أوست بولشيريتسك.

وأضاف أنه سيمثل السفن الحربية الصينية المشاركة في المناورات البحرية المدمرتين كونمينج ونانتشانج والطرادات تشينتشو ولوتشو وكذلك غواصة تعمل بالديزل وسفينة إمداد وسفينة إنقاذ.

وقال المكتب الصحفي الروسي إن مجموعة من السفن الحربية الصينية وصلت إلى موقع الإرساء في خليج بيتر الأكبر، أمس الأربعاء، موضحا أن 12 طائرة ومروحية تابعة لسلاح الطيران البحري لأسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية تشارك في التدريبات.

وفي سياق مناوراتهما المشتركة، تمارس أطقم السفن الحربية من كلا البلدين مناورات تكتيكية مشتركة وإجراءات مضادة للألغام للمجموعات البحرية وستقوم أيضًا بإطلاق نيران المدفعية على الأهداف البحرية وتعقب الغواصة الافتراضية للعدو وصدها في المنطقة المحددة، وفقا لبيان المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ الروسي.