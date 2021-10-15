أحمد السقا أثناء تكريمه بمهرجان الجونة: كنت من المحظوظين بطفرة السينما المصرية

قال الفنان أحمد السقا، إنه سعيد ومتشرف بتكريمه بجائزة الإبداع من مهرجان الجونة.



وأضاف على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة.، قائلا: "هحكي لكم عن فنانين كتير كان نفسهم يطلعوا مشهد او اتنين، ثم حصل في نهاية التسعينات اسماعيلية رايح جاي، ثم صعيدي في الجامعة الأمريكية، والسينما اختلفت، وكنت أنا من المحظوظين أن أكون جزء من هذه الطفرة".



وأهدى تكريمه لمجموعة من الأشخاص، قائلا: «في المقام الأول أهديه لاتنين حبوا بعض، ونجحوا مع بعض، وسابوا الدنيا مع بعض، وهم دلال عبدالعزيز وسمير غانم».



وكان الإهداء الثاني لرجل الأعمال أنسي ساويرس، قائلا: «ما حدث أمس كان معجزة.. وشكرا للراجل اللي خلف 3 قدروا يحققوا الإنجاز ده».



وقدم إهداءً لوالده المخرج صلاح السقا، ذاكرا: «قبل ما يتوفى في مستشفى الشروق، داخل غرفة 406، الساعة 5 مساءً، سألني: انت بيسموك نجم ليه؛ فرديت عليه وقلت له علشان النجوم فوق في السماء بيلمع.. لكنه قاللي: "خد كل حاجة من النجم إلا البعد"، خلي اللي يقرب ايده منك يوصلك.



وكان الإهداء الآخر من نصيب زوجته مها الصغير، ثم والدته السيدة نادية السروجي التي قال عنها: "سيدة قوية قدرت تبني بيت قوي".



وأخيرا، أهدى السقا تكريمه لكل أبناء جيله، متقدما بالشكر لكل القائمين على مهرجان الجونة.