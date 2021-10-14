انطلقت فعاليات الفرق الطبية المتحركة للعمل بمبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"؛ لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي في محافظة جنوب سيناء، والمدن التابعة لها، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وإشراف الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، والدكتور حازم مباشر، مدير الإدارة الصحية بمدينة طور سيناء.

وأقبل مواطنو مدينة طور سيناء على الفرق المتنقلة، بحي مبارك لتوقيع الفحص الطبي، وسط إجراءات احترازية.

وقال حازم مباشر، مدير الإدارة الصحية بمدينة طور سيناء، إن إجراءات الفحص تجرى من خلال فرق طبية مدربة يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتستهدف المناطق التي توجد بها عدد كبير من المواطنين، مثل المصالح الحكومية والمساجد.

وأكد مدير الإدارة الصحية بمدينة طور سيناء في تصريح له، اليوم الأربعاء، أنه يجرى التأكيد على المواطنين المترددين على المراكز المتنقلة بضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي للتسهيل على أنفسهم والعاملين في الحملة.

وأوضحت مسئولة المركز المتحرك، أن الحملة تستهدف الفئة العمرية بداية من 18 عامًا من الجنسين، وتتضمن المبادرة "صحة المرأة، وأمراض مزمنة واعتلال كلوي وتثقيف صحي"، ويجري خلالها قياس الضغط والسكر وفلترة الكلى، بواسطة جهاز حديث لأول مرة يجري توافره بجنوب سيناء، ويجرى من خلاله إظهار "g. r.d"، وفلترة الكلى، إضافة إلى جهاز السكر.

وأكدت أنه يجرى تحويل الحالات التي لديها مشاكل في أي من الأمراض المستهدفة، إلى مستشفى الزهراء، أو مستشفى الأمير.