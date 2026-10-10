ترامب يشكر روسيا على إمدادها أمريكا بالديزل

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، روسيا على الاتفاق بشأن إمدادات وقود الديزل، خلال تجمع انتخابي في ولاية نيويورك.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم السبت، عن ترامب قوله في مدينة سيراكيوز: "وبالمناسبة، وافقت روسيا على إرسال ملايين وملايين البراميل من النفط إلينا، وهو وقود الديزل، هذا ما نحتاج إليه فعلًا؛ لذا، شكرًا لكم".

واستقبل أنصار الرئيس الأمريكي تصريحاته بالتصفيق.

وكان ترامب، أعلن في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، التوصل إلى اتفاق بشأن إمدادات الديزل من روسيا، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرّح كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم السبت، بأن الاتفاق بين موسكو وواشنطن، بشأن إمدادات وقود الديزل، يعكس قوة التعاون الاقتصادي بين البلدين ومزاياه للشعوب والعالم أجمع.

وأعلن الرئيس الأمريكي، أمس الجمعة، إجراء محادثة هاتفية وصفها بأنها "ناجحة للغاية" مع الرئيس بوتين، اتُفق خلالها على قيام روسيا بضخ 300 ألف طن من الديزل فورًا إلى الأسواق الأمريكية والعالمية.

وكتب ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال": "اتُفق على أن تزود روسيا السوقين الأمريكية والعالمية فورًا بأكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل، وبـ500 ألف طن أخرى خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني المقبل)، ثم بمليون طن إضافي بعد ذلك مباشرة، وإضافة إلى ذلك، وبناءً على قدرة مصافي تكرير الديزل لديها، ستورّد روسيا 3 ملايين طن من وقود الديزل خلال فترة قصيرة".

وعقب المكالمة بوقت قصير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار ترخيص عام مؤقت لتسهيل إمدادات الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك.