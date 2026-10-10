رئيس تايوان يدعو الدول الديمقراطية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ للحفاظ على السلام

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دعا رئيس تايوان لاي تشينج- تي، الدول الديمقراطية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى "تضافر الجهود" للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك في خطاب ألقاه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، اليوم السبت، إذ إن المنطقة لا تزال مصدر توترات بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف أن تايوان ترحب بالحوار بين الصين والولايات المتحدة لإدارة المنافسة بينهما وتقليص مخاطر الصراع والحرب، مشيرًا إلى أن الحفاظ على السلام يتطلب فهما صحيحا للتاريخ.

وتابع: "يجب احترام حق شعب تايوان في الوجود، يجب أن تحشد الديمقراطيات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الجهود لضمان عدم تغيير الوضع الراهن للسلام والاستقرار في المنطقة".

وتواجه تايوان ضغطا عسكريا وسياسيا متزايدا من قبل الصين، التي ترى أن الجزيرة الديمقراطية إقليم منشق يجب استعادته بالقوة إذا لزم الأمر.