سيمون يتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة مع اقترابه من سواحل المكسيك

ذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي أن سيمون تحول إلى إعصار من الفئة الرابعة مع اقترابه من ساحل المكسيك.

وأعلن المركز في وقت مبكر من صباح اليوم السبت أن أقصى سرعة للرياح المصاحبة لإعصار سيمون بلغت 140 ميلا في الساعة (22 كم/ ساعة) ويتم تصنيف عاصفة تبلغ قوتها هذا الحد أو تتجاوزه كإعصار قوي.

ومن المتوقع أن يجلب سيمون أمطارا غزيرة على أجزاء من جنوب غرب المكسيك، وربما تتركز على طول ساحل ولاية خاليسكو وفي أجزاء من ولايات ميتشواكان وكوليما وناياريت وحذر خبراء الأرصاد الجوية من فيضانات وانهيارات طينية تشكل تهديدا للأرواح.