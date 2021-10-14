الرئيس اللبناني يتابع تطورات اشتباكات بيروت مع رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون، أجرى اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش لمتابعة تطورات الوضع الأمني، وذلك في ضوء الأحداث التي وقعت في منطقة الطيونة وضواحيها، وذلك لمعالجة الوضع وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

كان قد وقع عدد من القتلى والمصابين صباح اليوم، جراء إطلاق نار كثيف على متظاهرين أثناء تجمعهم بمحيط قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) للمطالبة باستبعاد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري طارق البيطار من عمله بالقضية بعد انتقادات حادة تعرض لها من قبل قيادات بحركة أمل وحزب الله.