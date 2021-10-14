أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، إطلاق قافلة طبية مجانية لأودية الجوفة وسهب التابعين لمدينة أبوريس، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تنطلق غدا الجمعة بوادي الجوفة، واستكمل عملها السبت بوادي سهب، ومن المقرر أن يجري الكشف وإجراء الفحوصات للمواطنين بالمجان.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح له اليوم، أن القافلة تضم ٩ تخصصات طبية مختلفة وهي: "الباطنة، والجراحة، والأطفال، والجلدية، والنساء والولادة، والأنف والأذن، والأسنان، وتنظيم الأسرة"، إضافة إلى جميع التحاليل الطبية، وفي حالة عدم توافر الخدمة الطبية يجري تحويل الحالات إلى أقرب مستشفى تضم التخصص المطلوب بخطاب تحويل واستخراج قرارات نفقة الدولة.