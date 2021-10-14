يعتقد العديد من الأشخاص أن تناول الكثير من الحمضيات خلال فصل الخريف والشتاء يمكن أن يعمل على تقوية جهاز المناعة، ومنع الجفاف، والمساعدة على الهضم، ودعم فقدان الوزن، ولكن مثل معظم الأشياء في الحياة، يمكن أن يكون الإفراط فيها له الكثير من الأضرار.

ونشر موقع "بيزنس إنسايدر" مجموعة من المعلومات حول أضرار الإفراط في تناول الحمضيات.

* الأسنان

نظرًا لأن الليمون والبرتقال شديد الحموضة، فإن التعرض المتكرر يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، وذلك وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية، ويجب أيضًا تجنب تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول الحمضيات، والحرص على شرب الكثير من الماء العادي جنبًا إلى جنب مع أكواب مملوءة بالحمضيات.

* الكثير من الحمضيات يمكن أن يزعج المعدة

على الرغم من أن مجموعة فوائد الحمضيات الواسعة غالبًا ما تركز على صحة الأمعاء، فإن الضغط كثيرًا على الأمعاء من جانب الحمضيات يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض الشائعة مثل مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) والارتجاع الحمضي، وذلك وفقًا لموقع "ميديكال نيوز توداي".

وينتج ارتجاع المريء والارتجاع الحمضي عن طريق الأطعمة الحمضية، مثل الليمون، ويمكن أن يسبب حرقة المعدة والغثيان والقيء.

* قد تتسبب الفواكه الحمضية في حدوث تقرحات

يمكن أن يؤدي شرب الكثير من ماء الليمون أو عصير البرتقال إلى تفاقم قرح الفم، وذلك وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية،.

* قد تكون هناك علاقة بين الحمضيات والصداع النصفي

كشفت العديد من الدراسات عن وجود صلة بين الصداع النصفي والحمضيات، حيث قالت طبيبة الأعصاب ريبيكا تروب في عام 2015 إن الفواكه مثل الليمون موجودة على رادارات الأطباء كمحفزات محتملة للصداع النصفي والصداع.

ووفقًا لموقع "ويب ميد"، قد يرجع هذا الارتباط إلى حقيقة أن الليمون يحتوي على نسبة أعلى من التيرامين - وهو أحادي الأمين الطبيعي الذي غالبًا ما يرتبط بالصداع.