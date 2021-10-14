تقرير: أمريكا تعتزم استئناف رحلات الإجلاء من أفغانستان

تسعى وزارة الخارجية الأمريكية لاستئناف رحلات إجلاء من تبقوا من المدنيين الأمريكيين والمقيمين، والمتقدمين للحصول على تأشيرات دخول، من أفغانستان قبل نهاية العام الجاري، بحسب ما أورده موقع "داو جونز" الإخباري الأمريكي عن مسؤول رفيع المستوى بالوزارة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس بأن هناك "عددا صغيرا من المواطنين الأمريكيين" حاليا، وآلاف الأفغان الذين ربما يستحقون مقاعد على متن رحلات الإجلاء.

ولم تحدد وزارة الخارجية جدولا زمنيا لموعد استئناف الرحلات، حيث إنها لا تزال تجري محادثات مع الدول المجاورة لأفغانستان، ولا تزال في طور توثيق الإجراءات.

ولم ترد حركة طالبان على الفور على طلب للتعليق على النبأ من موقع داو جونز.