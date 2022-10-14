عملية أمنية للقوات السورية ضد خلايا داعش في درعا جنوبي سوريا

أعلن مصدر أمني سوري مقتل وجرح عدد من مسلحي تنظيم داعش في عملية أمنية في محافظة درعا جنوبي سوريا.



وقال المصدر الأمني في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم الجمعة أن "الجهات المختصة بالتعاون مع المجموعات المحلية والأهلية وبمساندة الجيش العربي السوري تنفذ عملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي".



وأكد المصدر أن "الاشتباكات أسفرت عن مقتل وجرح العديد من إرهابيي داعش بينهم متزعمون عرف منهم الإرهابيان أيوب فاضل جباوي الملقب بأبو مجاهد برقة وأيهم فيصل الحلقي الملقب بأيهم الفيصل".



وهذه العملية الثالثة التي تنفذها القوات الأمنية السورية ضد خلايا تنظيم داعش في محافظة درعا خلال الشهرين الماضيين.



وقالت مصادر أمنية سورية لـ (د.ب.أ) " العديد من خلايا تنظيم داعش لا زالت موجودة في ريف درعا الغربي والشمالي، وهم تحت المراقبة لملاحقتهم في الوقت المناسب".