محافظ المنوفية يتابع جهود تنفيذ خطة رصف الطرق الجديدة

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تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود رؤساء الوحدات المحلية في المتابعة الميدانية لأعمال التطوير والرصف الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى بهدف تسريع وتيرة العمل وتحسين معدلات الأداء.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بالتواجد الميدانى بكافة مواقع العمل لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة الرصف الجديدة بنطاق المدينة ، حيث جارى أعمال قطع الفرمة بعدة شوارع بالمدينة فضلا عن استمرار الأعمال التمهيدية لتركيب بلاط الانترلوك بشوارع اخري .

وأشار رئيس المدينة إلى أنه من المقرر رصف 14شارع بنطاق المدينة للمساهمة في تحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين والمركبات .

فيما تابعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال قطع الفرمة بشارع بنها تمهيدا لأعمال الرصف ، بالإضافة إلى إستمرار أعمال التطوير بعدة شوارع بنطاق المدينة ، مؤكداً على الشركات المنفذة بتسريع وتيرة العمل لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز مع الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة حفاظا على الصالح العام .

وفى مركز الشهداء ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال قطع الفرمة وتكسير الأرصفة القديمة وكذا متابعة أعمال التطوير، مشيرا إلى أنه جارى رصف 16 شارع بنطاق المدينة وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى 2022/2023 .

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أعمال الرصف بطريق 21 (أشمون /سمادون /الإقليمي) بداية من نزلة الإقليمي وحتي ميدان الخالدين، مؤكداً بأن قطاع الطرق سيشهد طفرة كبيرة من خلال رصف وتطوير 11 شارع بنطاق المدينة بخطة الرصف الجديدة للعام المالى الحالى .

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك ضمن الخطة الشاملة لتطوير عدد من الشوارع بنطاق المدينة والبالغ 7 شوارع ومتفرعاتهم بنطاق المدينة.

فيما أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا لمتابعة أعمال صب الأرصفة الجانبية بشارع البر الغربى ، وذلك ضمن 11 شارع سيتم رصفهم بنطاق المدينة.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف والتواصل المباشر مع الشركات لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، مؤكداً بأن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية وتنشيط حركة التجارة داخل المحافظة .