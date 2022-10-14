مفتى الجمهورية: جامعة طنطا من كبرى الصروح العلمية التى نعتز ونفتخر بها

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، أن جامعة طنطا إحدى كبرى الجامعات المصرية العريقة التي يشهد لها الجميع بالكفاءة والتميز والابتكار في شتى العلوم والفنون، و صرح عريق من الصروح العلمية المصرية التي نعتز ونفتخر بها، فهي التي حملت راية العلم خفاقة في شتى المجالات والتخصصات، وتخرج في ربوعها العديد من الأجيال المبدعة، وحمل مشاعل العلم والنور فيها أكابر الأساتذة والعلماء الذين تمكنوا بعقولهم الفذة وبجهودهم المستمرة من وضع هذا الصرح العريق في مصاف الجامعات الإقليمية والعالمية الكبرى، مشيداً بالمسيرة العلمية المستنيرة لجامعة طنطا ولسائر صروحنا العلمية العريقة، مؤكداً على المكانة الرفيعة العالية التي تبوأتها مصر منذ فجر التاريخ وحتى الآن إنما وصلت إليها بالعلم الدقيق والمعرفة العميقة، وشيدت أرقى وأسمى الحضارات بعقول علمائها المخلصين الذين قدموا خدمات جليلة للعلم في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالحفل الختامي لليوبيل الذهبي لجامعة طنطاللاحتفال بمرور 50 عاماً على انشائها،بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة برعاية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، واللواء اركان حرب قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب و عدد من رؤساء الجامعات المصرية، ونواب رئيس الجامعة الدكتور كمال عكاشة والدكتور محمد حسين والدكتور محمود سليم، والدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية، وعمداء كليات الجامعة ونواب وأعضاء المجالس النيابية، وأعضاء البعثات الدبلوماسية، ورؤساء جامعة طنطا ونوابهم السابقين، و عدد من قيادات الصحف ووسائل الاعلام، الدكتور ممدوح المصرى مستشار الاتصال السياسى للجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والمحاسب احمد رشاد امين عام الجامعة، والعاملين وعددكبير من طلاب الجامعة.

أوضح مفتى الديار المصرية، أن معركة التنمية الشاملة والمستدامة التي تخوضها الدولة المصرية، تستهدف في المقام الأول تنمية العقول ورفع درجة الوعي والوطنية لدى أبنائنا وشبابنا، حتى تقطع كل طريق وكل أمل لدى جماعات التطرف والإرهاب في استقطاب هذا الشباب المصري، ولتنعم مصرنا الغالية بالطاقات المبدعة الهائلة التي يمتلكها أبناء هذا الوطن والتي هي ركن ركين من أركان الشخصية المصرية المبدعة التي ملأت طباق الأرض علم وتنويرا وإبداعا

كما تقدم بخالص شكره وتقديره ودعائه لإدراة جامعة طنطا المبجلة، ولهيئة التدريس الموقرة بكافة أعضائها وعلمائها الأجلاء، وطلاب العلم بالجامعة، راجياً منهم جميعاً مزيدا من البذل والعطاء والنجاح والتطور والإبداع، من أجل تحقيق مستقبل مشرق واعد لوطننا العزيز، الذي نسعد ونفخر بالانتماء إليه والزود عنه