بدء محاكمة شقيقين في مقتل الصحفية المالطية كاروانا جاليزيا

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مثل أخوان أمام القضاء في مالطا اليوم الجمعة، للمحاكمة على خلفية مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا، بعد مرور خمس سنوات تقريبا على مقتلها في تفجير سيارتها بقنبلة .

ويواجه جورج وألفريد ديجورجيو السجن لما يصل إلى مدى الحياة في حال أدينا بزرع وتفجير القنبلة التي استخدمت لقتل كاروانا جاليزيا في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017 .

وسوف يمثلان للمحاكمة أمام لجنة محلفين من تسعة أشخاص تم اختيارها اليوم الجمعة.

كانت كاروانا جاليزيا أحد أشهر الكتاب في مالطا وكانت تنشر بانتظام مزاعم عن الفساد على مدونتها. وكانت تعمل على تسريب هائل لبيانات تتعلق بمشروع محطة طاقة في وقت مقتلها.