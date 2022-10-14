جوتيريش يرحب باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يوم الخميس، بتوصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما.



وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن الأمين العام للامم المتحدة يرحب بالإعلان رسميا عن اتفاق حكومتي لبنان وإسرائيل على تسوية نزاعهما بشأن الحدود البحرية، بوساطة الولايات المتحدة، وفقا للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.



وتابع أنه يعتقد بشدة أن هذا التطور المشجع يمكن أن يعزز الاستقرار المتزايد في المنطقة ويعزز الرخاء للشعبين اللبناني والإسرائيلي.



وأكد أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بمساعدة الطرفين.



وجدد الأمين العام التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن 1701 لعام 2006 والقرارات الأخرى ذات الصلة، التي تظل أساسية لاستقرار المنطقة.