أفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بوقوع اشتباك جديد مع قوات الاحتلال بعد عبور السياج الفاصل.

وقالت القسام في بيان لها أوردته وسائل إعلام، ظهر السبت، إن عددا من مقاتليها عبروا السياج الفاصل شرقي خانيونس وهاجموا قوات الاحتلال.

وأضافت القسام، أما مقاتليها تمكنوا من تدمير ثلاث آليات عسكرية، مؤكدة أن الاشتباك مستمر.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.