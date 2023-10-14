فضيحة أخلاقية تضرب منتخب البرازيل

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن تورط الثلاثي نيمار وفينيسيوس جونيور وريتشارليسون في فضيحة أخلاقية قبل مباراة فنزويلا ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سقط المنتخب البرازيلي في فخ التعادل على ملعبه ووسط جمهور أمام فنزويلا بنتيجة 1-1، أمس الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأفادت صحيفة "سبورت"، أن صحفي برازيلي يُسمى ماتيوس بالدي يدعي أن نيمار وفينيسيوس وريتشارليسون نظموا حفلة مع 3 سيدات ليلة مباراة فنزويلا.

وقام ماتيوس بالدي، بنشر مقطعا صوتيا يشرح تفاصيل الحفلة لكشف تورط ثلاثي السامبا.

وأوضحت "سبورت" أنه تم رصد مجموعة صور لسيدة وهي تغادر فندق إقامة بعثة المنتخب البرازيلي، بينما نشرت سيدة ثانية، صورة مع نيمار على مواقع التواصل.

وفور انتشار تلك الأنباء، ظهرت سيدة أخرى في مقطع فيديو، وهددت بمقاضاة بعض الأشخاص.

ويتواجد منتخب البرازيل في المركز الثاني بالمجموعة بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 برصيد 7 نقاط، خلف الأرجنتين المتصدر ولديه 9 نقاط.