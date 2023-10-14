أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بتسجيل عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال في دير البلح، بعدما استهدفت مربعا سكنيا.

وقال مدير العلاقات العامة بالمحافظة الوسطى ماجد كلوب، إن مستشفى شهداء الأقصى استقبل العشرات من الجثامين والإصابات، وأغلبهم من الأطفال والنساء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، أن قوات الاحتلال تقصف البنايات السكنية دون سابق إنذار، موضحا أن المحافظة استقبلت أكثر من 300 ألف نازح من الشمال، ويقيم عددٌ كبيرٌ منهم في الشوارع.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تقصف النازحين الذين طالبتهم بمغادرة مناطق شمال غزة والتوجه جنوبا، مفيدا بأن القصف طال أحد المساجد الذي كان يؤوي بعض النازحين.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.