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رابطة الأندية المصرية تطلب استضافة المؤتمر السنوي لمنتدى دوريات العالم

كريم صلاح
نشر في: السبت 14 أكتوبر 2023 - 8:23 م | آخر تحديث: السبت 14 أكتوبر 2023 - 8:25 م

شاركت رابطة الأندية المصرية، في المؤتمر السنوي لمنتدى دوريات العالم، المقام في وارسو عاصمة بولندا، بمشاركة عدد كبير من روابط الأندية على مستوي العالم أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وحضر المؤتمر خالد رفعت مستشار العلاقات الدولية لرابطة الاندية المحترفة، مندوبا عن رابطة الأندية المصرية، وسط حضور عدد كبير من مندوبين رسميين من الاتحاديين الدولي والأوروبي لكرة القدم واتحاد الأندية الأوروبية والفيفبرو، مع حضور مندوب من الاتحاد اللاعبين الانجليز.

وتقدمت مصر بطلب استضافة النسخة المقبلة، من الاجتماع السنوي لمنتدى دوريات العالم ، المقرر لها  2024.

وشهد المؤتمر مناقشة بعض الملفات المهمة، أهمها النظم واللوائح الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة الجداول الخاصة بالمسابقات الدولية وتأثيرها على المسابقات المحلية.

كما تطرق المؤتمر للحديث عن دور الروابط في التنسيق مع الاتحاد الدولي "فيفا" والاتحادات القارية، ومراجعة القوانين الانتقالات ووكلات اللاعبين في الفترة المقبلة.


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