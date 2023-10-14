خرج العشرات من أبناء مخيم جباليا في قطاع غزة، في مسيرة كبيرة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع، ودعما للمقاومة الفلسطينية.



وأظهرت لقطات مصورة، أبناء المخيم وهم يحملون العلم الفلسطيني ويتجولون بين أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الكثيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وصدح المتظاهرون قائلين «ثابتين ثابتين في المخيم صامدين»، و«بالروح والدم نفديك يا أقصى».



وفي مفارقة لافتة، تزامنت المسيرة مع إطلاق المقاومة الفلسطينية وتحديدا كتائب القسام، مزيدا من الرشقات الصاروخية صوف البلدات الإسرائيلية، فهتف المتظاهرون "الله أكبر".

من وسط القصف والدمار.. أهالي مخيم #جباليا شمال #غزة يخرجون في مسيرة ويهتفون للمقاومة ورفضاً للتهجير والتشريد . pic.twitter.com/ZkbdKeJG06 — بلال نزار ريان (@BelalNezar) October 14, 2023



وتشن قوات الاحتلال، غارات مكثفة على قطاع غزة، ما يؤدي إلى قفزات كبيرة للغاية في إحصاءات الشهداء، والتي تشير أحدثها إلى تسجيل 2215 شهيدا بينهم 724 طفلا و458 سيدة وإصابة 8714 مواطنا آخرين بجروح مختلفة منهم 2450 طفلا و1536 سيدة.



وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.



في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.