مكتبة مصر العامة بدمياط تحصل على لقب «مكتبة العام»

كرم السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، أكرم فياض مدير مكتبات مصر العامة بمحافظة دمياط، لحصول مكتبة مصر العامة بدمياط على لقب «مكتبة العام».

وأوضح بيان أصدرته مكتبة مصر العامة بدمياط، أن التكريم جاء تقديرا لجهود أكرم فياص، التي وضحت في أداء مكتبات مصر العامة بدمياط، وما بذله من جهد في المتابعة اليومية لأعمال إنشاء فرع المكتبة في مدينة عزبة البرج، حتى افتتاحها في مايو 2021 ميلادية، وما يبذله من جهود للحفاظ على أداء مكتبة دمياط، وفرعيها بدمياط الجديدة وعزبة البرج.

ولقب «مكتبة العام» تحصل عليه المكتبات بما تقدمه مكتباتهم كمؤسسة مجتمعية فى المحافظة تتفاعل مع محيطها المجتمعي، وتتصدى لما يواجهه من تحديات، وكذلك دورها في إتاحة فرص الابتكار والإبداع لدى أفراد المجتمع، بما ينعكس بشكل مباشر على التنمية المجتمعية بشكل إيجابي، بهدف استعادة الكتاب المقروء قيمته والذي يدعم بناء الإنسان منذ الصغر، ومحاولة التقليل من الاعتماد على الكتاب الإلكتروني فى هذا العصر الذي يغزو فكر أبنائنا بأفكار مجهولة المصدر.