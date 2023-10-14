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التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، على هامش زيارتيهما للقاهرة، وبحثا الأوضاع في غزة.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، اليوم السبت، بأن فيدان التقى نظيرته الألمانية في القاهرة، وفق وكالة الأناضول (رسمية).

وتناول الوزيران، الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والمساعدات الإنسانية للقطاع وعمليات الإجلاء من غزة.

ووصل فيدان إلى القاهرة، الجمعة، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره سامح شكري.

وقالت «الأناضول»، إنه من المنتظر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية التركي فيدان، الذي سيلتقي أيضا مع نظيره شكري.

والخميس، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "يجري وزيرنا زيارة رسمية إلى مصر يومي 13 و14 أكتوبر تلبية لدعوة نظيره سامح شكري".

وأضافت أنه سيتم بحث كافة جوانب العلاقات بين مصر وتركيا، ويتبادلان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والقضايا الدولية.