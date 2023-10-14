ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 40 بندقية خرطوش و20 ألف قرص مخدر في مطروح

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين، بحوزتهم 40 بندقية خرطوش و20 ألف قرص مخدر قبل توريجها بمطروح.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"، كمية من الأسلحة النارية والمواد المخدرة مخبأة بأماكن سرية داخل سيارة نقل؛ تمهيداً لترويجها على عملائهما.

وتم ضبطهما وبحوزتهما "40 بندقية خرطوش، 20 ألف قرص مخدر، سيارة نقل"، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والسيارة المضبوطة للتنقل بها والترويج لنشاطهما الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 3 ملايين جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.