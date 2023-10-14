الهلال الأحمر المصري: نجحنا في إيصال طنين من المساعدات والأدوية خلال اليوم الأول من العدوان على غزة

أعلن مدير الهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء، خالد زايد، استقبال مطار العريش الدولي 60 طنا من المساعدات إلى التركية إلى قطاع غزة الجمعة، مشيرا إلى وصول أولى طائرات المساعدات من المملكة الأردنية الهاشمية الخميس.

وقال خلال تصريحات متلفزة عبر «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، إن الهلال الأحمر المصري بانتظار التوصل إلى توفير ممرات آمنة؛ من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار إلى نجاح الهلال الأحمر المصري في إيصال طنين من المساعدات والأدوية الطبية إلى نظيره الفلسطيني خلال اليوم الأول من العدوان على غزة عبر معبر رفح.

من جانبه توجه مدير المشروعات بالهلال الأحمر التركي، إبراهيم ألطان، بالشكر إلى مصر والهلال الأحمر المصري للتنسيق مع الجانب التركي بشأن استقبال المساعدات، قائلا: «نحن نشكر مصر ومؤسساتها لقبول مساعداتنا لإيصالها إلى غزة، لا يوجد أي طريق سوى مصر».

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى إرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة في ظل تدهور الأوضاع على سكان القطاع يوما تلو الآخر.