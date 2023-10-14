متحدث الخارجية الإسرائيلية: نريد هدم كل البنى العسكرية لحركة حماس في غزة

قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، محمد هيب، إن نتائج الأوضاع الميدانية والحصار الواقع على قطاع غزة يقع على مسئولية حركة المقاومة الفلسطينية حماس جراء الهجوم على المدنيين اليهود بالمستوطنات الإسرائيلية.

ودعا خلال مقابلة متلفزة عبر «Sky News» مساء الجمعة، أهالي قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم تفاديا لتوجيه الضربات الجوية، قائلا: «نحن في حالة حرب، ونطلب من سكان غزة أن يتركوا بيوتهم، ونحن أحد الجيوش القليلة التي تدعو السكان إلى إخلاء منازلهم؛ منعا لحدوث إيذاء للمدنيين».

وأضاف أن العمليات العسكرية لجيش الاحتلال؛ تستهدف تدمير البنية التحتية لحركة المقاومة حماس التي تستخدمها في توجيه الضربات الصاروخية إلى دولة الاحتلال واستهداف المدنيين، في ظل استغلالها كل الأبنية والمنشآت، حسب روايته.

وبشأن مناشدة الأمم المتحدة حكومة الاحتلال؛ بوقف مخطط النزوح الإجباري لسكان شمال غزة تجاه الجنوب، قال إن الغرض من الدعوة هو تقليل عدد الضحايا من المدنيين تجنبا؛ لتعرض المدنيين من سكان غزة للأذى على نقيض دعوة حماس للأهالي بالمكوث في منازلهم؛ لاستخدامهم كدروع بشرية لحمايتهم حسب زعمه.

وأضاف تعليقا على منع حكومة الاحتلال دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى القطاع، قائلا إن جيش الاحتلال في حالة الحرب خلال الوقت الراهن.

ورد على تساؤل حول استهداف حكومة الاحتلال إجبار الفلسطينيين على إخلاء منازلهم؛ بهدف النزوح نحو سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، قائلا: «لم لفهم السؤال، نحن نحارب حماس لا نتكلم عن القضية الفلسطينية، ونخوض حربا أعلنتها حماس ضد إسرائيل ونحاربها في غزة».

وتابع: «نريد هدم كل البنى العسكرية لحماس في غزة، ولكي نمنع إيذاء المدنيين؛ طلبنا منهم الخروج من بيوتهم وقليل من الجيوش التي تريد أن تمنع الخسائر، إذا رأيت الجيوش حول العالم؛ لا أحد يأخذ في الحسبان حياة السكان، ولكننا نعمل حسب القانون».